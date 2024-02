Bolzano, fisioterapista accoltellata alla gola nel garage di casa: si cerca il compagno della figlia Waltraud Kranebitter Auer, 61 anni, è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del compagno della figlia, dal quale la donna si era allontanata da qualche tempo per andare a vivere coi due figli dai genitori a Bolzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Waltraud Kranebitter Auer

Per il tentato omicidio a Bolzano di Waltraud Kranebitter Auer, le autorità sono sulle tracce dell'ex compagno della figlia della fisioterapista 61enne, molto nota in città, trovata nel garage di casa con la gola tagliata. La donna versa ora in gravissime condizioni all'ospedale ‘San Maurizio' del capoluogo altoatesino. È in coma, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Il ricercato è un cittadino di origine nigeriana residente in Germania. Pare che la compagna si fosse allontanata dall'uomo per tornare a vivere con i due figli dai genitori a Bolzano. E sembra che i nipotini della Kranebitter Auer fossero presenti quando la 61enne è stata aggredita, intorno a mezzanotte, in casa sua. Non si sono accorti comunque di quanto accaduto in cantina, dove la nonna sarebbe stata attirata per riaccendere il contatore della luce, che era stato spento forse proprio dalla persona che poi l'ha accoltellata.

A trovare la fisioterapista in un lago di sangue è stato un vicino che ha immediatamente allertato i soccorsi: i medici si sono quindi precipitati sul posto. La donna, oltre al fendente alla gola, presentava anche un versamento cerebrale probabilmente dovuto alla violenza dell’aggressione.

Sotto shock il marito della donna. Ai cronisti ha spiegato che le forze dell'ordine avevano suggerito alla figlia di non aprire la porta al suo ex qualora si presentasse "per non avere problemi", ma di chiamare il 112. Pare inoltre che la ragazza avesse anche chiesto aiuto al centro antiviolenza Gea di Bolzano. I carabinieri locali stanno svolgendo le indagini del caso.