Bolzano, 14enne violentata da due uomini alla festa di paese: prima avevano palpeggiato una sua amica I fatti sono avvenuti lo scorso luglio in una località in Alto Adige. La procura di Bolzano ha confermato l’esistenza di un’indagine in corso. Gli uomini che hanno abusato della ragazzina sarebbero due persone di fuori regione.

A cura di Biagio Chiariello

Una serata estiva durante una festa di paese si è trasformato in un incubo per due giovanissime in Alto Adige. Due uomini, residenti fuori regione, hanno prima palpeggiato una ragazza, e poi ne hanno violentata un’altra di appena 14 anni.

Il fatto è avvenuto lo scorso luglio ma è trapelato solo ora perché gli inquirenti hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. È stato comunque subito denunciato dalla vittima ai carabinieri che hanno poi attivato il Codice rosso, da seguire per episodi di questo tipo.

La procura di Bolzano ha confermato l'esistenza di una indagine in corso senza dare altre informazioni, anche per tutelare la minore.

Al momento gli indizi trapelati sono davvero pochi, come confermato anche dal sindaco della località, nella quale è avvenuta la violenza. "Appena ne ho sentito parlare — racconta, raggiunto al telefono dal Corriere della Sera — ho cercato di capire se fosse successo veramente quello che si vociferava. Ho provato a parlare con i carabinieri che però non hanno potuto dirmi niente. Lo capisco, ed è giusto che sia così. Ma spero che i responsabili vengano identificati presto e che la giustizia faccia il suo corso".

Il primo cittadino poi ammette che "quando si sente parlare di stupri e violenze sessuali sulla stampa, si ha l'impressione di avere a che fare con cose lontane, che non mai potrebbero succedere in casa propria. Purtroppo però non è così. Una cosa del genere non sarebbe dovuta succedere. Ed è nostro preciso dovere fare qualcosa, perché non si ripeta mai più. Io stesso farò il possibile, chiedendo di intensificare i controlli".