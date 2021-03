Dal 27 febbraio Bologna è in zona arancione scuro. Ma potrebbe non bastare. "Dopo la mia richiesta di rendere zona rossa l'area Metropolitana di Bologna – annuncia il sindaco, Virginio Merola – ho sentito oggi il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Da parte della Regione c'è massima attenzione alla situazione sanitaria che, nel nostro territorio, oggi ha registrato 768 contagi e più di 800 ricoveri. Il Presidente mi ha assicurato che si sta attivando per arrivare a provvedimenti nel giro di pochi giorni. Allo stesso scopo ho convocato per domani la Conferenza Metropolitana dei sindaci".

Perché Bologna rischia la zona rossa

L’allarme su Bologna è stato confermato dal direttore dell’Ausl locale Paolo Bordon, intervistato da Repubblica Bologna: “L’Rt a Bologna è a 1,35. Abbiamo 847 persone ricoverate, stiamo rivoluzionando gli ospedali perché ci servono mille letti. Dobbiamo tagliare del 50% la chirurgia programmata non urgente al Bellaria e del 40% al Maggiore. È peggio della seconda ondata. Ma siamo solo all’inizio della terza”. Bordon ha spiegato che oggi in città “registriamo il record di nuovi casi, siamo vicini agli 800, la situazione è complessa”. “Per salvaguardare la nostra sanità è urgente prendere un provvedimento. Prima facciamo meglio è: sono gli ultimi episodi, dobbiamo stringere tutti i denti”, il messaggio lanciato da Merola.

"Abbiamo preso un provvedimento ‘arancione scuro' (partito sabato scorso, ndr) – aveva aggiunto – ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora venire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni".

Venerdì 5 marzo dunque la decisione. Ciò vorrebbe dire che l'eventuale zona rossa entrerebbe in vigore da domenica 7 marzo.

Bologna in zona rossa? Le nuove regole

Ma cosa cambierebbe? I nuovi provvedimenti dovrebbero prevedere la chiusura di barbieri, parrucchieri e negozi non essenziali. Vietate le attività sportive, anche all'aperto, tranne che la classica passeggiata vicino casa. A rischio anche le scuole d’infanzia, uniche oggi in presenze; tutte le altre, dalle elementari alle superiori, sarebbero in didattica a distanza al 100%. Chiusi bar e ristoranti, salvi l’asporto e le consegne a domicilio. Proibiti gli spostamenti fuori dal Comune e all'interno del Comune tranne che per ragioni di comprovata necessità, lavorativa o di salute. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.