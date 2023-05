Bologna, uomo ucciso a coltellate nella notte: la vittima aveva 40 anni Omicidio nella notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro a Bologna. Indaga la squadra mobile, avrebbe già individuato il presunto responsabile.

A cura di Susanna Picone

Omicidio nella notte nel centro di Bologna. Un uomo è stato ucciso in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, nel centro storico della città, con ogni probabilità è stato assassinato a colpi di coltello. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, è un cittadino tunisino di 40 anni circa.

La polizia è stata chiamata ed è arrivata sul posto intorno all'una della notte. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Bologna, che potrebbero aver già individuato il presunto responsabile, un uomo italiano. Si indaga sul movente, possibili legami col mondo della droga.

