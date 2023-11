Bologna, si arrampica sul balcone per rubare abiti femminili stesi ad asciugare: la vicina allerta il 113 Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo essere stato colto il flagrante mentre rubava alcuni vestiti stesi ad asciugare sul balcone di un appartamento di Bologna. L’uomo avrebbe provato a scassinare la portafinestra per entrare nell’abitazione, ma è stato fermato dalla polizia.

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni è stato sorpreso sul balcone di un'abitazione di Bologna mentre rubava alcuni vestiti femminili stesi ad asciugare. A notarlo, una vicina di casa, che ha subito allertato le forze dell'ordine. L'uomo avrebbe inoltre tentato di scassinare la portafinestra dell'abitazione per entrare all'interno dell'appartamento per portare via altri oggetti. Mentre il 50enne tentava di entrare nell'abitazione sono però arrivate le forze dell'ordine che lo hanno tratto in arresto.

Il 50enne, già noto alle autorità per altri precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza in Direttissima. Secondo quanto reso noto, l'uomo si sarebbe arrampicato sulla facciata del condominio fino a raggiungere il balcone dell'abitazione sul quale una donna aveva steso dei panni ad asciugare. Dopo aver sottratto i vestiti stesi al sole, l'uomo ha provato a scassinare la portafinestra per poter entrare nell'appartamento.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 novembre, quando il 50enne con precedenti penali è stato notato da una residente di viale Palmiro Togliatti, a Borgo Panigale. La vicina, che ha assistito a tutta la scena dalla sua finestra, è rientrata in casa per allertare immediatamente il 113 e riferire quanto visto alle forze dell'ordine che hanno poi inviato una pattuglia sul posto.

Secondo quanto finora reso noto, l'uomo arrestato non aveva legami con la proprietaria dell'appartamento nel quale ha tentato di introdursi. Mentre cercava di scassinare la portafinestra e introdursi in casa, l'uomo è stato fermato dalla polizia, arrivata a sirene spiegate sul posto. Dopo l'arresto, l'uomo è stato ascoltato dagli agenti che lo hanno fermato e poi messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Non è chiaro se i residenti dell'appartamento fossero in casa al momento dell'irruzione del 50enne.