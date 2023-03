Bologna, rapina tabaccherie e ruba Gratta e vinci: va a ritirare i premi e lo arrestano Il malvivente aveva colpito una farmacia e diverse tabaccherie, rubando soldi e tagliandi del gioco. Alcuni erano risultati vincenti e con l’aiuto di un complice era andato a ritirare i premi. Grazie al software a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è potuto risalire alla loro identità.

A cura di Biagio Chiariello

Avevano messo a segno quattro rapine a Bologna, tra agosto e novembre 2022, colpendo tre tabaccherie (una presa di mire ben due volte) e una farmacia dello stesso quartiere, rubando denaro per un valore complessivo pari a 2.500 euro e circa mille euro in gratta e vinci. Uno dei rapinatori era stato arrestato in flagranza per un quinto tentativo a vuoto in un’altra farmacia.

Il suo complice si è invece fatto tradire nel tentativo di riscuotere i premi dei tagliandi vincenti (per circa mille euro), convinto che bastasse scegliere ricevitorie sparse in città per passare inosservati. Invece il software a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha svelato in tempo reale dove quei biglietti venivano riscossi.

E così i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Bologna centro l'hanno arrestato, anche grazie alle visioni delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla decisiva collaborazione degli esercenti. Ora deve rispondere di ricettazione.

“Fondamentale è stata la collaborazione tecnologica tra Adm, Arma dei Carabinieri, Sogei e concessionario (Lotterie Nazionali), che consente il tracciamento dei Gratta e Vinci e di conseguenza dei giocatori. In questo modo l’Arma dei Carabinieri ha potuto individuare i responsabili dei reati”. Lo ha dichiarato ad Agipronews il Direttore Giochi di Adm, Stefano Saracchi, a margine della conferenza stampa presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Bologna.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il malvivente si presentava con mascherina, scaldacollo e cappuccio con l'obiettivo di non farsi individuare, e guanti da giardinaggio per non lasciare impronte. Nemmeno parlava, ma brandiva il coltello facendo capire a chi era in cassa che sarebbe stato meglio consegnare i soldi.

Grazie alle tecnologie offerte dalla società Sogei e insieme al concessionario Igt, è stato possibile risalire alle ricevitorie (tre tabacchiere del quartiere Bolognina) dove il rapinatore e il suo complice andavano a riscuotere le vincite dei gratta e vinci e risalire all’identità dei due malviventi.