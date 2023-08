Bologna, cittadini segnalano siringhe sporche e droga nel quartiere: arrestato il 15enne che spacciava Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato nel Bolognese per detenzione di stupefacenti al fine di spaccio. A lanciare l’allarme nel quartiere dove l’adolescente vendeva la droga, alcuni residenti che hanno fatto notare ai carabinieri in borghese le siringhe sporche di sangue a terra e le tracce di stupefacenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le forze dell'ordine hanno arrestato un ragazzino di 15 anni residente in provincia di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La mattina del 25 agosto, durante un servizio anti-droga in abiti civili, i Carabinieri hanno ricevuto la chiamata di alcuni residenti di Medicina (Bologna).

I cittadini hanno segnalato la presenza di alcune siringhe sporche di sangue a terra e hanno raccontato agli agenti di aver assistito spesso al consumo di droga da parte di un gruppo di adolescenti del posto.

I residenti erano convinti che a spacciare fosse un coetaneo dei giovani visti spesso in piazza dai condomini. I Carabinieri, non senza sorpresa, hanno quindi iniziato a investigare per venirne a capo e durante le operazioni di controllo, hanno notato un ragazzino che si aggirava intorno al condominio con fare sospetto.

L'adolescente, visibilmente agitato per la presenza dei militari, ha destato più di un sospetto nella pattuglia che dopo averlo identificato, lo ha sottoposto a perquisizione.

Alla fine, le operazioni di ricerca e di indagine dei militari sono culminate nel sequestro di un panetto di hashish di 118 grammi che il ragazzino nascondeva nel garage della sua abitazione, insieme a un bilancino di precisione, del materiale per confezionare la droga in dosi da mettere in commercio e due coltelli.

L'adolescente, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stato trasferito in un istituto penale per minori dopo la convalida dell'arresto, avvenuta il 28 agosto 2023.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i Minori di Bologna ha disposto il collocamento in comunità per il 15enne.

La sostanza stupefacente ritrovata nel garage del ragazzino è invece stata sequestrata insieme a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi da rivendere.