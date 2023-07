Bologna, anziano fa retromarcia con l’auto ma investe e uccide la moglie Il dramma si è consumato giovedì sera a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. La vittima aveva 86 anni, il marito ne ha 89.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Tragedia in provincia di Bologna, dove due sere un anziano ha investito sua moglie mentre faceva retromarcia con l'auto. La donna è stata trasportata in ospedale ma è morta poco dopo.

Il dramma si è consumato giovedì sera a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. La vittima aveva 86 anni, il marito ne ha 89. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri l'anziano era alla guida della sua auto e stava facendo retromarcia nel cortile di casa senza accorgersi però che la moglie si trovava dietro alla vettura. La donna è stata colpita e sbalzata a terra. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sono intervenuti i sanitari del 118, l'elisoccorso e i carabinieri.

Dopo i primi soccorsi, la vittima è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna dove poi è deceduta nella giornata di ieri, venerdì 30 giugno. Non ci sono dubbi sull'accidentalità dell'episodio, ma l'uomo, come atto dovuto, è stato comunque indagato per omicidio colposo.