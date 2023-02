Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 22 febbraio regione per regione I dati di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, mercoledì 22 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione. Il bollettino nazionale è diventato ormai da tempo settimanale, ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

I numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili:

Covid Veneto, oggi 619 nuovi casi e nessun decesso

Sono 691 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e nessun decesso. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto.

Covid Toscana, oggi 253 nuovi casi e 4 decessi

Sono 253 i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.588.112. Si registrano purtroppo al tri 4 decessi. In aumento il numero dei ricoverati: sono 179, 6 in più rispetto a ieri, di cui 8 (stabili) si trovano in terapia intensiva. I guariti crescono dello 0,1% (1.476 persone) e raggiungono quota 1.561.232 (98,3% dei casi totali).

Covid Puglia, oggi 230 positivi e 2 morti

Oggi in Puglia si registrano 230 nuovi casi di positività Covid su 5.395 test per una incidenza del 4,2%. Due le nuove vittime. Delle 7.332 persone attualmente positive 113 (ieri 116) sono ricoverate in area non critica e 4 in terapia intensiva (come ieri ).

Covid Sardegna, oggi 89 positivi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 89 ulteriori casi confermati di positività (di cui 69 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1110 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 151 (-13) mentre sono 3356 i casi di isolamento domiciliare ( -14 ). Non si registrano decessi. Lo rende noto la Regione Sardegna.

Covid Calabria, oggi 110 contagi e nessuna vittima

Sono 110 i nuovi contagi riscontrati in Calabria a fronte di 2.124 tamponi eseguiti e con un tasso di positività che dal 6,55 di ieri è sceso al 5,18%. Non si registrano nuovi decessi. Aumentano di un'unità ciascuno i ricoveri nei reparti ordinari (94) e nelle terapie intensive, 6. I guariti sono 626.530 (+82), gli attualmente positivi 997 (+28) e gli isolati a domicilio 897 (+26).

