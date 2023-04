Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 18 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, martedì 18 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, martedì 18 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 927 positivi e 3 decessi

Sono 927 i nuovi positivi a coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 3 decessi e 18.989 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri, sono in calo in area non critica 204 (-5), 8 le terapie intensive.

Covid Calabria, oggi 186 contagi e 1 morto

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 186 i nuovi contagi registrati (su 1.983 tamponi effettuati), +173 guariti e 1 morto (per un totale di 3.393 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +12 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 74) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).

Covid Toscana, oggi 353 nuovi casi e 3 decessi

Sono 353 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana oggi. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.598.412. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% (203 persone) e raggiungono quota 1.579.358 (98,8% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 7.376 positivi, +2% rispetto a ieri. Di questi 192 (3 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 11 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi.

Covid Sardegna, 36 casi oggi nell'area di Cagliari

In Sardegna si registrano oggi 36 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Per un problema tecnico i dati di oggi sono relativi alla sola area della ASL di Cagliari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 875 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 115 ( + 10 ). 3603 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 20 ). Non si registrano decessi.

