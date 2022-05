Bollettino Covid Italia, oggi 27.162 contagi e 62 morti per Coronavirus: i dati di domenica 15 maggio Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 27.162 nuovi casi di coronavirus e 62 decessi nel nostro Paese. Ecco i dati del bollettino di oggi, domenica 15 maggio, pubblicati dal ministero della Salute.

A cura di Annalisa Girardi

Sono 27.162 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Sono i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 15 maggio. Ieri i nuovi contagi erano 36.042. Nell'ultimo giorno purtroppo sono anche stati rilevati 62 decessi per Covid, contro i 91 di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore, tra test antigenici e molecolari sono 194.577. Il tasso di positività si attesta così al 14,0% (+0,3%).

I contagi in Italia Regione per Regione

Con i nuovi contagi rilevati oggi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 998.118. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione

Lombardia: + 3.399

Veneto: + 2.428

Campania: + 3.330

Lazio: +2.943

Emilia Romagna: + 2.528

Piemonte: + 1.495

Sicilia: +1.837

Toscana: + 1.927

Puglia: + 1.723

Marche: + 803

Liguria: + 584

Abruzzo: + 933

Calabria: + 691

Friuli-Venezia Giulia: + 429

Sardegna: + 601

Umbria: + 651

P.A Bolzano: + 159

P.A Trento: + 177

Basilicata: + 244

Molise: + 230

Valle d'Aosta: + 50

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nell'ultimo giorno, tra test molecolari e antigenici, sono 194.577. Di conseguenza, il tasso di positività si attesta al 4,0% (+0,3%.

La situazione di ricoveri e terapie intensive

Per quanto riguarda invece la pressione sugli ospedali dovuta alla pandemia di coronavirus, nell'ultimo giorno sono stati dimessi 118 pazienti positivi in area medica, mentre in terapia intensiva ne sono entrati 7.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, domenica 15 maggio, sono state somministrate fino ad ora 137.319.698 dosi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (e hanno quindi ricevuto due dosi o il vaccino monodose) sono 48.619.182, pari al 90,05% della popolazione over 12. Sono 39.465.999 le persone che hanno ricevuto la terza dose di vaccino, l'82,73% della platea che può riceverla. Tra i 5 e gli 11 anni ad avere ricevuto almeno una dose di vaccino sono 1.388.336 bambini e ragazzi.