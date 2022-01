Bollettino Covid Italia, 184.615 contagi e 316 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 13 gennaio Sono 184.615 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 1.181.179 tamponi sono stati eseguiti nella giornata di giovedì 13 gennaio 2022. Si contano 316 morti.

A cura di Biagio Chiariello

Sono 184.615 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino di oggi giovedì 13 gennaio diffuso dal Ministero della Salute. Sono stati effettuati in 24 ore 1.181.179 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15,6%. Il numero di infezioni da inizio pandemia sale a 8.155.645. Nell'ultima giornata si contano anche altri 316 decessi per Covid e il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 140.188. Gli attualmente positivi sono 2.323.518 (+101.458), mentre i guariti sono 5.691.939 (+82.803)

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 8.155.645 i casi di Covid-19 registrati nel nostro Paese in totale. Segue la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +39.683

Veneto: +17.956

Campania: +24.451

Emilia Romagna: +20.648

Lazio: +10.272

Piemonte: +14.741

Toscana: +13.151

Sicilia: +11.354

Puglia: +3.218

Friuli-Venezia Giulia: +4.039

Liguria: +5.692

Marche: +1.955

Abruzzo: +3.610

Calabria: +3.207

P.A Bolzano: +2.654

Umbria: +2.068

Sardegna: +1.296

P.A Trento: +2.357

Basilicata: +985

Molise: +727

Valle d'Aosta: +574

Tamponi e tasso di positività

Sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 1.181.179 tamponi, un dato in leggera dimuzione rispetto ai 1.190.567 test effettuati nella giornata di ieri. Il tasso di positività si attesta al 15,6%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Aumentano i dati riguardanti i ricoveri per Covid-19 sia in area medica. Nella giornata di oggi infatti si registrano 339 unità in più nei reparti ordinari, per un totale di 17.648 persone ricoverate. Un posto letto in meno in terapia intensiva nelle ultime 24 ore dove sono 1668 le persone ricoverate.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato sulla campagna vaccinale in Italia sono 117.736.859 le dosi di vaccino somministrate finora nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto vaccino monodose o entrambe le dosi per il primo ciclo sono 46.762.832 pari al 86,58% della popolazione over 12. 24.897.048 persone hanno ricevuto la terza dose. I bimbi che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 710.536.