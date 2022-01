Bollettino Covid Italia, oggi 167.206 contagi e 426 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 26 gennaio Sono 167.206 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 26 gennaio. Tasso di positività al 15,2%. Ancora alto il numero dei morti: 426 decessi da ieri.

A cura di Ida Artiaco

Sono 167.206 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai 186.740 contagi di ieri. Sono questi i dati diramati dal ministero della Salute nel bollettino di oggi, mercoledì 26 gennaio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le infezioni sono state 10.383.561. I decessi dell'ultima giornata sono stati invece 426, per un totale di 144.770. Sono stati effettuati 1.097.287 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività si attesta al 15,2% (+1,9%). Il numero degli attualmente positivi è pari a 2.716.581 (+27.319), mentre quello dei guariti è di 7.522.210 (+139.421).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 10.383.561 in tutto i contagi registrati in Italia nella giornata odierna. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione

Lombardia: +27.808

Veneto: +19.820

Campania: +12.854

Emilia Romagna: +19.028

Piemonte: +14.207

Lazio: +14.987

Toscana: +10.535

Sicilia: +7.917

Puglia: +8.759

Liguria: +5.708

Friuli-Venezia Giulia: +4.104

Marche: +6.196

Abruzzo: +3.551

Calabria: +1.569

Umbria: +2.156

P.A Bolzano: +2.573

Sardegna: +1.461

P.A Trento: +2.138

Basilicata: +1.010

Molise: +457

Valle d'Aosta: +378

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 1.097.287 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta quindi al 15,2% (+1,9%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i pazienti positivi ricoverati in ospedale per Covid-19, ci sono buone notizie: in terapia intensiva si registrano -26 ingressi per un totale di 1.665 mentre nei reparti ospedalieri ci sono meno 36 ingressi (20.001).

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo i report sulla campagna vaccinale in Italia sono state somministrate finora 125.248.624 dosi di vaccino. Ad aver completato il ciclo composto dalle prime due inoculazioni o ad aver ricevuto il vaccino monodose sono 47.122.953 persone pari all'87,25% della popolazione over 12. Altre 31.138.488 persone hanno ricevuto la terza dose mentre i bambini che hanno ottenuto la prima inoculazione sono 1.076.537, pari al 29,45 % della popolazione 5-11 anni.