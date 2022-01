Bollettino Covid Italia, oggi 186.740 contagi e 468 morti per Coronavirus: i dati di martedì 25 gennaio Sono 186.740 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata odierna in Italia. Sono stati effettuati 1.397.245 tamponi e altre 468 vittime del virus. Il tasso di positività si attesta al 13,4%

A cura di Gabriella Mazzeo

Nelle ultime 24 ore il nostro Paese ha registrato 186.740 nuovi casi di Covid-19. Sono i dati diramati dal ministero della Salute nel bollettino odierno di martedì 25 gennaio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le infezioni sono state 10.188.084). I decessi dell'ultima giornata sono stati invece 468. Il numero delle vittime è a 144.343 da inizio pandemia. Sono stati effettuati 1.397.245 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività si attesta al 13,4%

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 186.740 i casi rilevati oggi in Italia su 1.397.245 tamponi effettuati. Di seguito la tabella che riporta i dati nazionali suddivisi Regione per Regione:

Lombardia: +28372

Veneto: +24312

Campania: +16380

Emilia Romagna: +13561

Piemonte: +18656

Lazio: +17165

Toscana: +13810

Sicilia: +7516

Puglia: +12751

Liguria: +7169

Friuli-Venezia Giulia: +4608

Marche: +7806

Abruzzo: +4627

Calabria: +1256

Umbria: +2384

P.A Bolzano: +0

Sardegna: +1433

P.A Trento: +2740

Basilicata: +1345

Molise: +369

Valle d'Aosta: +480

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 1.397.245 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta quindi al 13,4% con un calo di 1,6 punti percentuali.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i pazienti positivi ricoverati in ospedale per Covid-19, sono in aumento i dati su terapie intensive e area medica ordinaria. In terapia intensiva si registrano +9 ingressi mentre nei reparti ospedalieri ci sono altri 165 ingressi

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo i report sulla campagna vaccinale in Italia sono state somministrate finora 124.713.311 dosi di vaccino. Ad aver completato il ciclo composto dalle prime due inoculazioni o ad aver ricevuto il vaccino monodose sono 47.096.707 persone pari all'87,20% della popolazione over 12. Altre 30.686.697 persone hanno ricevuto la terza dose mentre i bambini che hanno ottenuto la prima inoculazione sono 1.061.387