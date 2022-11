Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 28 novembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi lunedì 28 novembre, con gli aggiornamenti dei dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

Continuano ad arrivare i dati su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. I numeri sono più alti di quelli di ieri, quando risentivano ancora del cosiddetto effetto weekend.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana: 456 contagi e 5 morti

Sono 456 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 28 novembre. Si registrano inoltre altri 5 morti: 4 uomini e una donna con un’età media di 89,2 anni.

122 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli altri 334 con test rapido. Sono 500 (2 in meno rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale: 27 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Covid Veneto: 1.164 nuovi casi e 5 vittime

Diminuiscono i positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: ne sono stati registrati 1.164. Il dato risente del numero minore di casi processati la domenica. Il totale de positivi da inizio pandemia è di 2.353.384.

Vi sono inoltre altre 5 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.943. Cala il dato sugli attuali positivi, che sono 61.445 (-950), mentre sale l'occupazione ospedaliera, con 1.343 ricoveri in area non critica (+19) e 4o (+1) in terapia intensiva.

Covid Puglia: 468 casi e un decesso

Sono 468, su 3.948 test, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di lunedì, 28 novembre, il tasso di positività si attesta all'11,85%. Registrato anche un decesso. Le persone attualmente positive sono 14.045, mentre i guariti diventano 1.528.217.