Continua l'aumento dei contagi da coronavirus in Italia. Stando ai dati riportati nel bollettino odierno, sabato 10 ottobre, diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.724 casi (ieri ne erano +5.372), che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a quota 349.494. I guariti sono 238.525 (+976 nelle ultime 24 ore, ieri erano +1.186) e i morti sono 36.140 (+29, ieri erano 28). Nel nostro paese sono attualmente 74.829 i casi positivi (+4.719): di questi sono 4.336 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 390 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è ancora la Lombardia (+1.140, seguita dalla Campania e dal Veneto). Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 133.084, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 12.460.055.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 349.494. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 111.992 (+1.140)

Piemonte: 38.094 (+499)

Emilia-Romagna: 37.297 (+383)

Veneto: 31.065 (+561)

Lazio: 19.519 (+384)

Campania: 17.897 (+664)

Toscana: 17.643 (+548)

Liguria: 14.883 (+213)

Puglia: 9.300 (+184)

Sicilia: 8.997 (+285)

Marche: 8.485 (+86)

Trento: 6.444 (+50)

Friuli Venezia Giulia: 5.416 (+126)

Abruzzo: 4.980 (+94)

Sardegna: 4.866 (+124)

Bolzano: 3.980 (+92)

Umbria: 3.189 (+132)

Calabria: 2.256 (+68)

Valle d’Aosta: 1.446 (+44 )

Basilicata: 1.034 (+37)

Molise: 711 (+10)