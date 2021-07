Sono 18.025 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 21.261), secondo i dati del bollettino di oggi, domenica 4 aprile, relativo all'emergenza Covid, appena diffusi dal Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia in Italia i contagi salgono a 3.668.264. Nelle ultime 24 ore sono stati 326 i decessi per Covid (ieri +376), per un totale di 111.030 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono stati effettuati in tutto 250.933 tamponi tra molecolari e antigenici (ieri i test erano stati 359.214), mentre il tasso di positività sale a 7,1% (ieri era al 5,9%).

Le terapie intensive sono 3.703 (-11), con 195 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Sono invece 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180). La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia.

Le vaccinazioni

Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono oltre 10.949.510 (dati aggiornati al 3 aprile). I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono 3.88.472 milioni.

I nuovi casi Regione per Regione

Lombardia: + 3.003

Veneto: +1.185

Piemonte: +1425

Campania: +1.908

Emilia Romagna: +1.700

Lazio: +1.523

Toscana: +1.626

Sicilia: +1015

Puglia: +1.628

Liguria: +460

Friuli Venezia Giulia: +343

Marche: +323

Abruzzo: +438

Sardegna: +323

P.A. Bolzano: +81

Umbria: +152

Calabria: +511

P.A. Trento: +169

Basilicata: +119

Molise: +40

Valle d'Aosta: +102