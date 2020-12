Sono 20.709 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 19.350 ) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.641.610 contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 2 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Nell'ultima giornata si registrano anche 684 decessi covid, ieri erano stati 785 , per un totale di 57.045 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti in totale sono invece 823.335 (+38.740 ). I casi attualmente positivi sono 761.230. Di questi, 32.454 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.616 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 207.143. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia seguita dal Veneto e dalla Campania.

In totale sono 1.641.610 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +3.425

Piemonte: +1.568

Campania: +1.842

Veneto: +2.782

Emilia Romagna: +1.569

Lazio: +1.791

Toscana: +776

Sicilia: +1.483

Liguria: +349

Puglia: +1.668

Marche: +421

Abruzzo: +381

Friuli Venezia Giulia: +812

Umbria: +278

P.A. Bolzano: +317

Sardegna: +445

P.A. Trento: +278

Calabria: +230

Valle d'Aosta: +42

Basilicata: +170

Molise: +95