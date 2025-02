video suggerito

Bolletta da 20mila euro per il consumo dell'acqua: anziana che vive da sola è sotto choc a Modica Una cifra assolutamente eccessiva per una donna che vive da sola in un'abitazione di 100 metri quadrati nel comune siciliano. Il caso segnalato anche dal Codacons.

A cura di Biagio Chiariello

Una bolletta dell'acqua da quasi 20mila euro. A dir poco esagerato l'importo che un'anziana di Modica dovrà corrispondere (per il consumo riferito a tutto il 2024, l’importo esatto ammonta a 19.213,88 euro) se si considerano gli appena 100 metri quadrati della sua abitazione in provincia di Ragusa: "Mi è preso un colpo quando l’ho vista. Non è possibile che una persona sola consumi così tanta acqua»" ha dichiarato la diretta interessata.

Un episodio analogo a quello vissuto da numerosi abitanti del comune siciliano, famoso per il cioccolato. Decine di residenti hanno denunciato aumenti improvvisi e bollette fuori norma, esprimendo preoccupazione per una gestione poco chiara del servizio idrico.

Stando ad alcune voci, l'assenza di controlli adeguati sui consumi effettivi avrebbe causato l'emissione di bollette sproporzionate: "Il caos gestionale del servizio idrico sta mettendo in difficoltà numerosi utenti, spingendo molti a chiedere chiarimenti e interventi urgenti da parte delle autorità competenti. Ora si attende una risposta da parte del Comune e della società Iblea Acque per capire se e come verranno rivisti questi importi, evitando che situazioni simili possano ripetersi in futuro", hanno scritto i residenti in una nota diffusa alla stampa.

A denunciarle la vicenda è anche il Codacons che ha scrive: “non è tollerabile che i cittadini siano costretti a subire fatturazioni fuori controllo senza adeguate verifiche sui consumi reali. È necessario un intervento immediato delle autorità per far luce su questi episodi e garantire che le bollette siano calcolate correttamente, evitando speculazioni o errori che possono avere conseguenze drammatiche per le famiglie e le persone più vulnerabili.”

La stessa associazione chiede al Comune di Modica e a Iblea Acque un'indagine urgente per verificare l'origine delle bollette e prendere provvedimenti correttivi.