Bloccati in bilico sul canalone, spettacolare salvataggio dei pompieri a 2300 metri di quota Le spettacolari immagini di un video che ha immortalato un salvataggio ad alta quota dei vigili del fuoco sul monte Mondolè, sulle Alpi Occidentali. Con una manovra di discesa e risalita al verricello, i vigili del fuoco hanno recuperato tre alpinisti bloccati su un canalone ghiacciato.

A cura di Antonio Palma

L’elicottero bianco e rosso che dall’alto individua il punto di intervento, un vigile del fuoco che si cala col verricello e poi con le piccozze da scalatore raggiunge i tre alpinisti bloccati, portandoli in salvo. Sono le spettacolari immagini di un video che ha immortalato un salvataggio ad alta quota dei vigili del fuoco sul monte Mondolè, tra Alpi di Piemonte e Liguria, a oltre 2300 metri di quota.

Una operazione delicata e conclusa con pieno successo, andata in scena sabato scorso presso Artesina, una delle stazioni sciistiche più famose delle Alpi Occidentali italiane, nel territorio del comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo. Il complesso intervento di salvataggio in montagna nel pomeriggio del 16 marzo, intorno alle 15, dopo la richiesta di soccorso di tre scialpinisti finiti in un canalone ghiacciato, bloccati in una zona molto impervia.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fioco della squadra Speleo Alpino Fluviale del comando di Cuneo specializzata in questo genere di operazioni. Per farli arrivare sul posto è stato impiegato l’elicottero Drago 63 da Torino che in poco tempo ha individuato i tre da soccorrere anche grazie al segnale telefonico che ha permesso la geolocalizzazione del luogo in cui si trovavano. I tre avevano chiesto aiuto al numero di emergenza perché non riuscivano a risalire da un salto di roccia.

I tre uomini non riuscivano a risalire da un salto di roccia e sono rimasti così bloccati. La zona era così impervia che gli stessi soccorritori hanno avuto difficoltà a raggiungerla dopo essersi calati in zona. I tre quindi sono stati legati al verricello e issati a bordo dell’elicottero. Infine il trasporto ad Artesina dove c'era la squadra di terra. Fortunatamente tutti stavano bene e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.