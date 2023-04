Bitonto, scontro frontale tra due auto: morti quattro ragazzi, altri due gravemente feriti Quattro ragazzi sono morti e altri due sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 25 aprile, lungo la strada provinciale 231, a Bitonto, in provincia di Bari.

A cura di Davide Falcioni

È di quattro morti e due feriti gravi – tutti giovanissimi – il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 25 aprile, lungo la strada provinciale 231, a Bitonto, in provincia di Bari: due auto si sono schiantate per cause ancora in corso di accertamento e quattro dei sei occupanti, di età compresa tra i 17 e i 27 anni, hanno perso la vita. Ricoverati in gravi condizioni altri due giovani coinvolti.

L‘impatto frontale tra una Renault Scenic e una Opel Corsa è stato estremamente violento. Le quattro vittime erano a bordo della Opel che è finita fuori strada oltre la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Due ambulanze hanno trasportato il ragazzo al volante della Scenic al Policlinico di Bari, mentre la ragazza, con fratture multiple, è stata condotta all'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. Ancora tutta da definire la dinamica del sinistro; le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto.

Strazianti le scene sul luogo dell'incidente, dove sono accorsi alcuni parenti delle vittime.

Catania Messina, morta una ragazza dopo schianto tra moto e auto

Un altro incidente stradale gravissimo si è verificato ieri pomeriggio lungo la Catania-Messina all'altezza di Calatabiano. Una ragazza – Arianna Franceschino – ha perso la vita mentre il fidanzato, un 24enne di Acireale, è stato trasportato in codice rosso tramite elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni non sarebbero gravi: avrebbe riportato fratture agli arti, esposte quelle alla mano destra, e ustioni da attrito in tutto il corpo e soprattutto sul lato sinistro.

Stando a quanto accertato la moto sulla quale i due viaggiavano si è scontrata contro un altro veicolo. Illesi i passeggeri della vettura. Nello scontro i ragazzi a bordo del mezzo a due ruote sono stati violentemente sbalzati a terra.