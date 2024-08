video suggerito

Bisceglie, pensionato travolto e ucciso dal camion dei rifiuti: conducente stava facendo retromarcia Un 77enne del posto, Sergio Ferrucci, è morto dopo essere stato investito da un mezzo della raccolta dei rifiuti urbani a Bisceglie, in Puglia. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta:

A cura di Biagio Chiariello

Un 77enne è morto schiacciato da un camion della nettezza urbana nei pressi della villa comunale di Piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie. La vittima si chiamava Sergio Ferrucci, era un pensionato e abitava nel comune della provincia pugliese di Barletta-Andria-Trani.

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 11 l'anziano era nei pressi dell'ingresso dei bagni pubblici della piazza quando è stato travolto dal mezzo. Pare che fosse in manovra di retromarcia e il conducente non si è accorto della presenza dell'uomo a pochi metri, non riuscendo ad evitare l'investimento.

Ferrucci sarebbe morto sul colpo: sul posto i carabinieri della Tenenza di Bisceglie e gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le autorità sono in attesa dell'arrivo del medico legale per gli accertamenti sul corpo del malcapitato. Non è escluso che la magistratura possa disporre l'autopsia.

L'autista del mezzo è sotto choc. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta: le autorità sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare le responsabilità del conducente del mezzo che potrebbe rispondere di omicidio stradale.

"Siamo profondamente addolorati per la morte di un nostro concittadino avvenuta questa mattina nella villa comunale – ha detto il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – Una notizia tragica che non avremmo mai voluto ricevere e che ci rattrista tutti. Questo è il momento del silenzio e del rispetto. Esprimiamo la nostra commossa e sentita vicinanza ai familiari del nostro concittadino rimasto vittima dell'incidente, unitamente alle condoglianze di tutta la cittadinanza".