Bimbo si allontana con il materassino in mare e viene colto da crisi epilettica: Guardia Costiera lo salva Un bimbo di 9 anni è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Taranto dopo che si era allontanato al largo sul materassino. Il piccolo è stato colto da una crisi epilettica, ma la Guardia Costiera lo ha soccorso e lo ha riportato a riva dove è stato medicato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il personale della Capitaneria di Porto di Taranto ha salvato un bimbo di 9 anni che si era allontanato con il materassino al largo. Il bimbo, che si era allontanato probabilmente senza accorgersene, è stato colto da una crisi epilettica mentre si trovava sul materassino e non è riuscito a raggiungere i genitori a riva, in uno stabilimento dell'isola di San Pietro.

La mamma del minore ha allertato immediatamente i soccorsi. In pochissimo tempo, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, gli uomini e le don ne della Capitaneria di Porto hanno soccorso il bimbo e lo hanno ricondotto a riva. Ad attenderlo in spiaggia c'erano i sanitari del 118 che sono riusciti a fornirgli le cure necessarie. Le sue condizioni di salute ora sono buone e i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Non è il primo caso: due giorni fa, infatti, una donna era finita in shock anafilattico dopo essere stata punta da un insetto mentre faceva il bagno in uno stabilimento balneare dell'isola di San Pietro. La donna è stata probabilmente punta da una vespa e la conseguenza è stata una forte reazione allergica, tanto da far scattare l'allarme. I responsabili del lido hanno chiesto l'ausilio di una motovedetta della Guardia Costiera che in pochi minuti ha assistito la bagnante disponendone il trasporto fino al molo dove i medici le hanno somministrato le dovute cure.

Lo scorso sabato nove persone, tra cui due bimbi, sono stati tratti in salvo dopo che la loro imbarcazione è stata avvolta dal fumo nella rada del Mar Grande a Taranto. L’Sos è stato lanciato dal diportista e i passeggeri sono stati condotti a terra. Nessuno è rimasto ferito.

Soprattutto nel periodo estivo, la Guardia Costiera di Taranto è impegnata in un'attività di controllo del territorio, assistenza alle persone presenti sulle spiagge e controlli degli standard ambientali delle navi mercantili, oltre che in un'attività di prevenzione dello sverso di rifiuti tossici in mare.