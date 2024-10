Bimbo rischia di soffocare in strada col pezzo di cioccolata: pattuglia di carabinieri accorre e lo salva

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Intervento provvidenziale e salvavita da parte di una pattuglia di carabinieri nei giorni scorsi a Castellaneta, in provincia di Taranto, dove un bambino di 3 anni ha rischiato di soffocare in strada dopo che un boccone gli è andato di traverso. L’episodio nel pomeriggio di mercoledì scorso mentre il piccolo era in strada con la mamma nel comune tarantino.

Secondo quanto ricostruito, la mamma gli ha dato un pezzettino di cioccolato ma quando lo ha ingerito qualcosa è andato storto. Il boccone non ha seguito la normale via e invece di imboccare l'esofago, ha preso la via della trachea, ostruendogli le vie respiratorie. Un momento drammatico perché il bambino ha rischiato seriamente di soffocare. La madre urlava e chiedeva aiuto ai passanti in preda alla disperazione e col bimbo in braccio.

Decisivo a quel punto l’intervento di una pattuglia di carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Castellaneta. I miliari, che erano in servizio in zona, sono stati allertati da un passante, che aveva visto la scena del bimbo con la madre, e sono subito accorsi. Intuendo subito cosa fosse accaduto, hanno messo in atto le necessarie manovre di disostruzione delle vie respiratorie che si sono rivelate fondamentali per salvare la vita al minore.

Il bimbo infatti quasi subito ha espulso il boccone e ha ripreso a respirare normalmente. Infine è stato affidato alle cure del personale del 118, accorso successivamente sul posto. Condotto all’Ospedale San Pio di Castellaneta in via precauzione, il bimbo non ha riportato conseguenze e sta bene come hanno confermato gli ulteriori accertamenti clinici.

La madre ieri mattina ha voluto ringraziare i militari dell’Arma, recandosi alla locale Compagnia dei carabinieri col piccolo. Raccontando la storia a lieto fine, l’Arma ricorda la professionalità dei Carabinieri e la loro prontezza ma soprattutto la loro formazione con i corsi di Basic Life Support che si è rivelata decisiva per evitare conseguenze al piccolo.