Bimbo muore nel camper per l’esplosione di una bombola del gas: a processo il padre che provò a salvarlo

Un bambino di 11 anni è morto nell’esplosione di una bombola di gas collegata a una cucina da campeggio in un camper nel 2023 in Sardegna. Ora il padre andrà a processo, la difesa: “La cucina e la bombola di gas che hanno fatto scoppiare l’incendio non sono di proprietà dell’imputato”.

Immagine di repertorio.

Daniel Imbhuzan è stato rinviato a giudizio dal Gup di Tempio Pausania, dovrà difendersi dall'accusa di omicidio colposo, incendio e lesioni. La tragedia risale al 31 agosto del 2023 vicino alla spiaggia a Golfo Aranci: qui un bambino di 11 anni è morto nell'esplosione di una bombola di gas collegata a una cucina da campeggio in un camper che si trovava vicino alla spiaggia di Bados, nel golfo degli Aranci. Il padre il 18 giugno andrà a processo per la morte del piccolo e per le ferite riportate dalla moglie durante l'esplosione.

Il padre, difeso dall'avvocato Antonello Desini, si è sempre dichiarato innocente: ha sempre precisato di essere anche lui vittima della tragedia e non di averla provocata. Secondo quanto sostenuto della difesa, la cucina e la bombola di gas che hanno fatto scoppiare l'incendio non sono di proprietà dell'imputato. Anzi, apparterebbero a un'altra persona che come la famiglia era in vacanza in Sardegna: questo avrebbe accostato il camper a quello dell'uomo. Si sta procedendo con gli accertamenti del caso. Certo è che l'esplosione è avvenuta all'esterno del camper. In poco tempo sarebbe scoppiato l'incendio che si è sviluppato anche all'interno del camper dove si trovava solo il bimbo di 11 anni. Gli altri componenti della famiglia erano all'esterno e stavano cucinando il pranzo insieme ai proprietari di un secondo camper. Daniel Imbhuzan cercò di salvare il figlio facendolo uscire dal camper ma senza riuscirci. Per questo tentativo riportò un'ustione sul 40 per cento del corpo. Ora andrà a processo dove si dovrà difendere dall'accusa di omicidio colposo, incendio e lesioni.