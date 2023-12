Bimbo morto a Campobasso, incendio forse causato dalle luci di Natale. Il nonno: “Siamo sconvolti” Potrebbe essere partito da un cortocircuito nelle luci di Natale l’incendio scoppiato la notte scorsa in una abitazione in contrada Colle Calcare a Campobasso, in cui è morto asfissiato un bimbo di 9 anni. Il nonno che abita al piano di sotto: “Me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano”.

Potrebbe essere stato causato da un cortocircuito elettrico nelle luci di Natale l'incendio verificatosi la scorsa notte a Campobasso, in contrada Colle Calcare, nel quale è morto per asfissia un bambino di 9 anni. È questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Ciò che è certo è che il rogo si è sviluppato al secondo piano di un edificio, nella casa dove stava dormendo un'intera famiglia, che si trova in una zona di campagna a circa tre chilometri dalla città. La mamma di 35 anni è ricoverata con ustioni di secondo grado al collo e alle braccia, il figlio di 12 anni pure risulta ferito, come la figlia più piccola di 4 anni, che è stata trasferita al Santobono di Napoli con sintomi da intossicazione.

Per il bambino di 9 anni non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi prima dei vigili del fuoco e poi dei sanitari del 118 intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato dal padre, il piccolo è deceduto. La salma, trasferita all'obitorio dell'ospedale Cardarelli, verrà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.

Al piano di sotto dell'edificio dove è scoppiato l'incendio, vive il nonno della giovane vittima. "È successo intorno a mezzanotte – racconta -, io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano. C'era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato. Uno dei miei nipoti non ce l'ha fatta, gli altri due, ringraziando il Signore, si. La madre ha fatto in tempo a portare fuori la più piccola", ha raccontato, aggiungendo che "siamo tutti sconvolti per quello che è successo. I genitori hanno provato a salvare tutti ma non ci sono riusciti".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri notte intorno all'1, il fuoco avrebbe prima avvolto il divano e da lì si sarebbe successivamente propagato. La famiglia, che in quel momento pare stesse dormendo, ha provato a mettersi in salvo ma è stata condizionata dall'inalazione del fumo.