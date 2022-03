Bimbo investito e ucciso dal nonno in retromarcia: il corpo di Libero tornerà in Campania Tornerà in Campania il corpo di Libero Caridi, il bimbo di soli tre anni morto a Favignana, in Sicilia: fatale una retromarcia del nonno che, non vedendolo, lo ha travolto ed ucciso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornerà a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, il corpo di Libero Caridi, il bambino di soli tre anni morto a Favignana, comune delle isole Egadi in Sicilia. La madre del piccolo, Viviana, è originaria del comune salernitana, dove in tanti conoscono il padre, stimato medico del posto: e non è escluso che il funerale del piccolo si possa tenere proprio a Cava de' Tirreni, nella chiesa di San Lorenzo Martire dove il parroco Giuseppe Noschese ha organizzato una preghiera con tutti i fedeli in segno di vicinanza alla famiglia del piccolo.

Intanto a Favignana il sindaco Francesco Forgione ha proclamato il lutto cittadino per domani, giovedì 16 marzo: bandiere a mezz'asta nel Comune, chiusura degli esercizi commerciali ed abbassamento delle saracincesce dalle 8.30 alle 9.30, con il divieto, in quell'ora di lutto cittadino, di fare "qualunque cosa sia in contrasto con il carattere luttuoso della giornata". Intanto la vicenda appare ormai pienamente ricostruita: il piccolo sarebbe infatti stato travolto da una manovra in retromarcia fatta dal nonno, che non si era accorto della sua presenza dietro la vettura. Troppo gravi le ferite riportate: nonostante i soccorsi immediati, il piccolo non ce l'ha fatta. Sotto shock il nonno, di 75 anni, che non si sarebbe accorto di nulla. La Procura di Trapani, competente per il territorio, ha intanto avviato un'inchiesta, ma ha anche deciso di non sottoporre il corpo del bambino ad autopsia, disponendone la restituzione ai genitori. Domani, attorno alle 8.30 del mattino, la salma di Libero partirà invece alla volta di Cava de' Tirreni, in Campania.