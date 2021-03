Un bimbo di 8 mesi è morto nel pomeriggio all'interno di un'abitazione in provincia di Modena, a Vignola, dopo essere caduto dal letto. Il bimbo, secondo le prime ricostruzioni, era in casa con i genitori e i fratelli. I familiari avrebbero dato l'allarme intorno alle 18:00 chiamando il 118, ma l'intervento è stato inutile poiché il piccolo di neanche un anno era già morto. Accorsa sul posto anche la polizia municipale dell'Unione Terre di Castelli e i carabinieri che adesso sono all'opera per accertare la dinamica dell'accaduto. Il bimbo sarebbe caduto dal letto secondo quanto raccontato dai genitori, battendo violentemente la testa a terra. Le indagini, però, sono ancora in corso.

