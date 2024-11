video suggerito

Bimbo di 8 anni morto in tragico schianto tra auto a Novara, grave il fratellino di 4 anni e la nonna Il tragico incidente stradale tra auto oggi nel territorio del comune di Oleggio Castello, in provincia di Novara. Fratellini e nonna sono rimasti bloccati tra le lamiere dopo l'impatto con un'altra auto nei pressi del cimitero cittadino.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 8 anni è morto oggi a seguito di un drammatico incidente stradale tra auto nel territorio del comune di Oleggio Castello, in provincia di Novara, in cui sono rimasti feriti gravemente anche il fratellino di 4 anni e la nonna. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre, quando la vettura su cui viaggiavano il bambini si è scontrata con un'altra auto nei pressi del cimitero cittadino.

Secondo quanto ricostruito finora, l'auto su cui viaggiavano i due fratellini e guidata dalla nonna, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Si è trattato di un impatto violentissimo a seguito del quale nonna e nipotini sono rimasti bloccati tra le lamiere contorte del mezzo accartocciato.

Per estrarre i tre occupanti dal mezzo è stato necessario l'intervento dai vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare con attenzione per tirare fuori i bimbi e la donna prima di affidarli alle cure mediche del personale del 118. Nonostante gli interventi immediati dei soccorsi, però, per il bimbo di 8 anni non c'è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno dovuto dichiarare il decesso.

Trasportato in ospedale in codice di massima urgenza, invece, il fratellino più piccolo, un bambino di 4 anni. Il minore è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Novara. La nonna invece è stata trasportata all’ospedale di Borgomanero dove è stata ricovera con ferite importanti ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsi e medicati anche i due occupanti dell'altra vettura coinvolta nell'incidente stradale ma per loro si tratterebbe solo di ferite lievi. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire la dinamica del sinistro stradale mortale.