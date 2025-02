video suggerito

Bimbo di 6 anni va in arresto cardiaco al supermercato con la mamma e il papà: ricoverato in gravi condizioni Un bimbo di 6 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era con la famiglia in un supermercato di San Giorgio di Piano. Il piccolo è stato trasportato privo di conoscenza all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un bambino di 6 anni ha avuto un arresto cardiaco in un supermercato di San Giorgio di Piano. Il tutto è accaduto poco dopo le 16.30 di ieri, domenica 9 febbraio. Il piccolo, residente in un paese della Bassa, era al supermercato conil resto della famiglia quando si è accasciato al suolo improvvisamente.

Il piccolo ha smesso di rispondere alle domande dei familiari ed è caduto a terra privo di conoscenza. I genitori hanno subito chiesto aiuto e i tanti presenti si sono mossi tempestivamente per aiutare i genitori del bimbo, allertando i soccorsi.

I sanitari del 118 sono arrivati subito sul posto con un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori, che avevano da subito capito la gravità della situazione, hanno iniziato a fare le manovre di rianimazione, riuscendo dopo poco a far riprendere il battito cardiaco e la respirazione del piccolo. Il bimbo non ha però ripreso conoscenza ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Leggi anche Tredicenne cade dal terrazzo di casa a Milazzo, ricoverata in gravi condizioni a Palermo

Sul posto sono accorsi per le formalità di rito anche i carabinieri della limitrofa stazione di San Giorgio di Piano che hanno sentito alcuni testimoni, hanno allontanato la folla e si sono messi a disposizione dei familiari del bimbo.

Stando a quanto si appreso finora, il bimbo non soffriva di particolari patologie, o almeno non note. Sconvolti tutti coloro che erano presenti e che hanno assistito ai fatti.

I familiari del piccolo hanno ora raggiunto il minore in ospedale in attesa di avere ulteriori notizie sullo stato di salute del minore che per ora vessa in condizioni critiche. Secondo le informazioni finora note, il bimbo non ha ripreso conoscenza.

Il minore è sotto la costante osservazione dei medici che si stanno occupando di lui e che gli stanno fornendo tutta l'assistenza del caso.