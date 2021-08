Bimbo di 6 anni muore in una piscina a San Pietro in Gu: era stato trovato privo di sensi Un bambino di 6 anni è morto nella tarda mattinata di oggi nel Padovano, a San Pietro in Gu. Il suo corpo ormai privo di sensi è stato trovato da una bagnina in una vasca del parco acquatico di “Conca Verde”. Trasferito in ospedale è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale nel reparto di Pediatria.

A cura di Chiara Ammendola

Tragedia questa mattina in una piscina a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, dove un bambino è stato trovato privo di sensi nella vasca profonda poco più di un metro. Il piccolo trasportato in condizioni critiche nel vicino ospedale è morto poco dopo nel reparto di Terapia Intensiva dove era ricoverato.

L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi quando, poco prima delle 13, è stato richiesto l'intervento del 118 presso le piscine "Conca Verde" di San Pietro in Gu. A lanciare l'allarme è stata la bagnina della piscina cheha visto il piccolo galleggiare a testa in giù nella vasca profonda un metro e venti circa. Quando si è tuffata in acqua per recuperare il bambino, la bagnina ha trovato il piccolo già privo di sensi. A quel punto sono stati allertati i soccorritori che sono giunti sul posto con un mezzo di soccorso. Il bambino, che si trovava nel parco acquatico con i genitori, è stato sottoposto a vari tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore in dotazione all'impianto sportivo.

Sul posto è giunto l'elicottero del 118, che ha trasportato il piccolo al nosocomio. Le sue condizioni sono state ritenute subito gravissime: poco dopo il suo trasferimento in pediatria, il suo cuore ha smesso di battere verso le 14.30. La piscina teatro della tragedia è stata posta sotto sequestro dai carabinieri intervenuti sul posto insieme con i soccorritori del 118. Ora si dovrà ricostruire l'accaduto e capire se il piccolo sia rimasto vittima di un incidente o se sia stato colto da un malore.