Bimbo di 4 anni resta incastrato con la testa del finestrino dell’Ape Piaggio del papà e muore Tragico incidente oggi a Vische, nel Torinese. Ha perso la vita un bambino di 4 anni: in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un drammatico incidente mortale si è consumato oggi a Vische, nel Torinese. Ha perso la vita un bambino di quattro anni, ne avrebbe compiuto cinque il prossimo novembre.

L’incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato intorno alle 13 di oggi, domenica 3 settembre, in un terreno agricolo lungo la provinciale 81 a Vische e purtroppo, nonostante i soccorsi, dopo qualche ora il bambino è stato dichiarato morto.

Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri della compagnia di Chivasso intervenuti sul posto, per cause ancora in fase di accertamento il bambino sarebbe rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un'Ape Piaggio che gli ha provocato una lesione alla base del collo. Il piccolo probabilmente ha tentato, forse mentre stava giocando, di entrare nell'Ape cercando di infilarsi dal finestrino non chiuso del tutto ed è rimasto incastrato con la testa procurandosi una grave lesione.

Il bambino si trovava con alcuni familiari in un terreno di proprietà di suo padre quando è avvenuto l’incidente. Immediatamente è stato dato l’allarme e il bimbo è stato soccorso dal personale del 118. Lo hanno portato in elicottero all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dove purtroppo però i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Il bambino è deceduto.

Sono adesso in corso ulteriori indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato il mezzo in cui è rimasta incastrata la giovane vittima. Secondo i militari dell'Arma che indagano sull'accaduto, comunque, si sarebbe trattato di una tragica fatalità.