Bimbo di 4 anni cade dalla bici del padre e muore: dramma a Barletta L'incidente lunedì pomeriggio a Barletta: un bambino di 4 anni è morto dopo essere caduto dal sellino della bicicletta sulla quale si trovava insieme al padre. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato e la Procura di Trani.

A cura di Susanna Picone

Foto di repertorio

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio, a Barletta. Un bimbo di quattro anni è morto dopo essere caduto da una bicicletta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto mentre il bambino percorreva una ripida rampa di accesso a un garage della zona 167 della città.

Sulla tragedia indaga la polizia coordinata dalla Procura di Trani: il bimbo, stando alle prime informazioni trapelate, era seduto sul sellino della bici a pedalata assistita guidata dal padre che, percorrendo una discesa ripida, avrebbe perso l'equilibrio cadendo.

L’impatto è stato troppo violento per poter fare qualcosa per salvare la vita al bambino: nella caduta il piccolo ha riportato un profondo trauma cranico ed è morto al Pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli. Con ogni probabilità, il bimbo non indossava nemmeno un casco protettivo mentre era sulla bici del padre.

Dopo la tragedia la bicicletta è stata sequestrata e gli inquirenti stanno vagliando la posizione del padre. Sono state ascoltate intanto le persone che erano sul luogo della tragedia in via Lattanzio a Barletta e che sono intervenute per soccorrere il piccolo.