Bimbo di 3 anni resta chiuso nello scuolabus per quasi due ore: da solo suona il clacson e lo liberano Un bimbo di 3 anni è rimasto chiuso in uno scuolabus per quasi tre ore. Il piccolo ha fatto notare la sua presenza suonando insistentemente da solo il clacson fino a quando una passante non ha lanciato l'allarme.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

Un bimbo di 3 anni è rimasto chiuso per circa un'ora e mezzo in uno scuolabus di Gambassi Terme (Firenze). Il piccolo sarebbe riuscito a farsi notare suonando da solo insistentemente il clacson del mezzo e una passante ha immediatamente dato l'allarme. La donna è rimasta nei pressi dello scuolabus per calmare il bimbo, chiedendo nel mentre aiuto al personale della scuola primaria che ha subito provveduto a far uscire il minore.

La vicenda è stata riportata stamani dal quotidiano La Nazione, che ha riferito che l'autista non si era accorto del piccolo ancora a bordo del mezzo. L'uomo aveva parcheggiato lo scuolabus nelle vicinanze di un istituto scolastico ed era poi uscito dal veicolo, lasciando il bambino da solo. Il piccolo è stato soccorso e affidato alle cure del personale scolastico che ha riscontrato il suo buono stato di salute. Secondo le prime informazioni, il piccolo era rimasto dalle 8 alle 10.30 circa all'interno del mezzo. Dopo essere stato liberato, è stato portato a scuola dove inizialmente era diretto.

I genitori del piccolo sono stati avvertiti e si sono recati presso l'istituto del figlioletto per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, ha commentato la notizia, facendo sapere che l'amministrazione e gli uffici comunali preposti si sono immediatamente attivati per tutte le verifiche del caso e per individuare eventuali responsabilità.

Il bimbo di 3 anni sarebbe riuscito a farsi notare mantenendo la lucidità e avvicinandosi da solo al volante dello scuolabus per poi iniziare a suonare il clacson. Dopo essere stato liberato, i soccorritori hanno accertato il suo buono stato di salute. Solo tanta paura per il piccolo che però è stato subito calmato dalla donna che per primo lo ha notato, lanciando l'allarme.

Il bambino è poi stato affidato al personale scolastico che lo ha ricondotto in classe e che ha avvisato i familiari del minore.