Bimbo di 2 anni si ustiona la bocca con una scarica elettrica: ricoverato in gravi condizioni a Messina Un bambino di due anni è stato trasferito in elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Modica al reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina nella serata di ieri, domenica 26 gennaio. Il bimbo si è ustionato gravemente la bocca, la lesione sarebbe stata provocata da una scarica elettrica. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

L'incidente domestico, poi la corsa in ospedale. Un bambino piccolo, di due anni appena, è stato trasferito in elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Modica al reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina nella serata di ieri, domenica 26 gennaio. Il bimbo si è ustionato gravemente la bocca, la lesione sarebbe stata provocata da una scarica elettrica.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe messo in bocca un oggetto elettrificato, non è ancora chiaro di che tipo. L'incidente si è verificato in un contesto domestico. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi, permettendo il ricovero iniziale presso il pronto soccorso di Modica.

A quanto si apprende, le condizioni del bambino sono apparse sin da subito molto gravi ed è per questo che si è resa necessaria l'attivazione dell'elisoccorso per il trasferimento nel reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina. Al momento, la prognosi del piccolo rimane riservata.

In aggiornamento.