Scende dallo scuolabus e viene travolto da un autocarro nel Cosentino: 11enne ricoverato in gravi condizioni Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un autocarro mentre scendeva dallo scuolabus a San Lucido, nel Cosentino. Il piccolo è ricoverato in codice rosso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

Un bambino di 11 anni è stato travolto da un autocarro a San Lucido, nel Cosentino, mentre scendeva dallo scuolabus che lo stava riportando a casa. Il tutto è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 20 marzo. L'11enne sarebbe rimasto ferito in modo grave.

Il ragazzino è sceso dallo scuolabus quando, per cause da accertare, è stato travolto dal mezzo pesante che nel frattempo stava sopraggiungendo in contrada Petralonga, località vicina alla statale 18 Tirrena inferiore. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Il bimbo, trasportato in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. sarebbe attualmente in codice rosso.

In aggiornamento