Bimbo di 2 anni muore dopo bagnetto in casa a Vicenza: non aveva mai avuto alcun sintomo La mamma del bimbo è stata iscritta nel registro degli indagati come atto dovuto per permetterle di nominare un proprio consulente medico legale di parte per gli atti irripetibili come l'autopsia sul corpicino del piccolo che dovrà accertare le esatte cause di morte.

A cura di Antonio Palma

Omicidio colposo, è questo il reato ipotizzato dal fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Vicenza per fare luce sulla improvvisa morte di un bambino di soli 2 anni e mezzo trovato senza vita in casa sua a Longare, sabato scorso. Nel registro degli indagati la mamma del piccolo che, secondo una prima ricostruzione, in quel momento era col bimbo nell'abitazione, intenta a lavarlo. Si tratta però di un atto dovuto per premettere alla donna di nominare un proprio consulente di parte per gli atti irripetibili come l'autopsia.

Sul corpicino del bambino infatti il pm ha già disposto l'autopsia che si è svolta ieri e che dovrà accertare le esatte cause di morte del piccolo. Un atto, quella della magistratura vicentina, a tutela della stessa famiglia del piccolo che attraverso un proprio legale e un perito medico legale ha la possibilità di seguire gli accertamenti disposti nel corso delle indagini e gli sviluppi giudiziari della tragedia. L'ipotesi più accreditata infatti rimane quella del malore improvviso per cause però ancora da accertare.

È stata la stessa donna a trovare il bimbo riverso a terra in bagno subito dopo il bagnetto. Pare che la donna si fosse allontanata per un attimo dopo averlo lavato e vestito, trovando il piccolo a terra esanime. Inizialmente tutti in casa hanno pensato a una caduta accidentale ma il piccolo con rispondeva ed è stata lanciata una richiesta di aiuto al 118

In attesa dell'ambulanza, la donna e i familiari hanno provato a praticare le prime manovre di rianimazione ma ogni sforzo si è rivelato inutile. All’arrivo dei sanitari, i tentativi di rianimarlo sono proseguiti ma purtroppo anche i medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso tra lo strazio di tutti. La morte del piccolo per un improvviso arresto cardiocircolatorio la cui natura però per ora resta ignota

Dai primi rilievi pare che il bambino non avesse mai avuto problemi di salute particolari e che nelle ore precedenti alla tragedia non avrebbe dato alcun particolare sintomo di malessere che potesse far pensare a quanto accaduto.