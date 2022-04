Bimbo di 2 anni bloccato nell’auto chiusa sotto al sole: salvato dai carabinieri a Massafra I terribili momenti vissuti nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino di Massafra, in provincia di Taranto. Alla fine il bimbo è stato tirato fuori senza conseguenze.

A cura di Antonio Palma

La portiera dell’auto che si chiude accidentalmente con le chiavi dentro e il bambino di 2 anni che rimane bloccato dentro senza possibilità di uscire, sono i terribili momenti vissuti martedì mattina nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino di Massafra, in provincia di Taranto. Dopo diversi minuti di apprensione, fortunatamente sul posto è intervenuta una volante dei carabinieri i cui militari alla fine son riusciti a forzare la portiera della vettura e a mettere in salvo il piccolo senza alcuna conseguenza. A lanciare l’allarme era stata la stessa madre del bambino che si era accorta subito della situazione ma inevitabilmente la donna è andata nel panico tanto da richiamare sul posto una nutrita folla di persone prima dell’arrivo dei carabinieri.

Tutto è avvenuto in pochi attimi intorno alle 12. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva appena messo le buste della spesa nel bagaglio dall’auto ma poco prima di ripartire si è resa conto di aver lasciato a terra qualcosa ed è uscita per riprenderlo richiudendo la portiera, in quel momento però il bambino ha accidentalmente azionato la chiusura centralizzata dell’auto, rimanendo bloccato da solo all’interno dell’abitacolo. La donna ha subito chiesto aiuto ai presenti che poi hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra che si sono subito mobilitati per liberare il piccolo. Dopo aver tranquillizzato la donna in lacrime, hanno forzato la portiera della macchina e tirato fuori il bimbo che così ha potuto riabbracciare finalmente la madre. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno visitato per precauzione il bimbo senza riscontrare problemi. La mamma ha voluto ringraziare i due carabinieri facendosi fotografare con loro dopo lo scampato pericolo.