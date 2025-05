video suggerito

Bimbo cade dalla bici e muore: il ruolo del padre e il post della madre, cosa sappiamo dell'incidente Il Tribunale di Trani ha disposto l'autopsia sul corpo del bimbo di 4 anni, morto a Barletta dopo una caduta in bici: ad occuparsene sarà il professor Biagio Solarino.

A cura di Dario Famà

Sono passati due giorni dal tragico incidente avvenuto a Barletta, che ha visto la morte di un bimbo di 4 anni. Accompagnato dal padre, insieme a lui sulla sella, i due sarebbero caduti, e per il piccolo non c'è stato niente da fare.

L'autopsia sul corpo del bambino è stata disposta questa mattina dalla Procura di Trani, operazione di cui si occuperà il professore dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari Biagio Solarino. Molto probabilmente gli accertamenti avranno inizio venerdì prossimo.

Intanto, i magistrati hanno disposto il sequestro della bicicletta e stanno indagando per omicidio colposo. Dalle ultime ricostruzioni, sembrerebbe che il padre si trovasse sulla sella del veicolo a pedalata assistita con il figlio nel garage del condominio, nella zona 167 della città in via Lattanzio. Ad un certo punto, i due sarebbero caduti e il piccolo avrebbe battuto la testa cadendo. Inoltre, il genitore, precipitando, l'avrebbe travolto con tutto il peso del corpo. Dopo aver perso conoscenza a causa di un forte trauma riportato alla testa, il bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Dimiccoli, dove, però, è deceduto: a nulla è servito provare a rianimarlo.

In merito all'accaduto, la madre ha pubblicato un post sui social network, tentando di spiegare il drammatico incidente: "Mio marito stava giocando con il piccolo nel box. Giravano nel corridoio e nel girare in quel maledetto corridoio stretto, prendendo una parte di rampa, sono caduti". La donna spiega anche come il suo consorte si sia comportato immediatamente dopo: fortemente scioccato per l'accaduto, ha portato con sé il figlio e ha chiesto aiuto.

"Vi chiedo di rispettare il nostro dolore e, se volete, fate una preghiera per il nostro angelo", conclude la donna.