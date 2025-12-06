Bimbi nel bosco, sul ricongiungimento pesa il parere negativo dei tutori: “Restino in osservazione in comunità”

La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori di Palmoli (Chieti) hanno espresso un parere negativo sul ricongiungimento con i genitori, da cui sono stai allontanati a seguito di una ordinanza del tribunale dei Minori dell’Aquila. Ma è un parere non vincolante per la decisione sulla quale i giudici del tribunale per i minori devono ancora sciogliere la riserva.

Si allontana il ricongiungimento dei tre bimbi di Palmoli (Chieti) che nelle scorse settimane erano stati allontanati dai genitori Nathan e Catherine a seguito di un provvedimento del tribunale dei minori dell'Aquila. Giovedì 4 dicembre i giudici avevano deciso di prendersi più tempo per decidere sull’istanza di revoca dell’ordinanza non sciogliendo la riserva.

Proprio nel corso dell'udienza un parere negativo sul ricongiungimento dei tre piccoli con i genitori è stato espresso dalla tutrice Maria Luisa Palladino e dalla curatrice speciale Marika Bolognese. Secondo riporta oggi il quotidiano Il Centro, per le due avvocatesse sarebbe stato troppo breve il periodo di "osservazione" trascorso dall'ingresso dei bambini di quella che è stata ribattezzata "famiglia nel bosco" nella struttura protetta per stabilire se le criticità siano superate. Non è una condanna, però. Si tratta infatti di "un parere non vincolante per il collegio presieduto da Cecilia Angrisano con il giudice relatore Roberto Ferrari, ma ha comunque un suo peso specifico".

Il tribunale – dicevamo – non ha ancora sciolto la riserva sulle sorti di Nathan e Catherine dai quali sono stati allontanati i tre figli, trasferiti dalla dimora immersa nel verde di Palmoli a una casa-famiglia a Vasto. La difesa della coppia anglo-australiana, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, sta lavorando alle questioni che hanno portato alla separazione, prima fra tutte il presunto isolamento dei bambini dal mondo esterno.

Il Comune di Palmoli, intanto, è pronto a mettere a disposizione insegnanti per lezioni individuali ai bimbi, per un supporto didattico accanto all'apprendimento parentale e c’è la volontà di coinvolgere i tre fratelli in attività ludico-ricreative sul territorio, creando quelle occasioni di incontro con i coetanei che finora sono mancate. L'altro nodo, quello legato alla casa, pure sarebbe sulla via della risoluzione dopo che la coppia ha accettato di trasferirsi nell'immobile offerto dal ristoratore Armando Carusi, sempre a Palmoli, mentre è in fase di definizione il progetto per rendere la "casa del bosco" conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie e strutturali. Martedì il console australiano in Italia visiterà la struttura protetta di Vasto, mentre l’udienza davanti alla Corte d’Appello civile è fissata per il 16 dicembre.