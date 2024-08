video suggerito

Bimba tedesca affida al mare greco un messaggio in bottiglia, ritrovato in Puglia: “Aspetto una risposta” “Caro cercatore, sono Linnéa e ho preparato questo messaggio in una bottiglia per te”. Inizia così il breve testo affidato al mare greco di Igoumenitsa nel maggio scorso da una bimba tedesca e ritrovato oggi da un operatore ecologico impegnato nella pulizia delle spiagge di Mola di Bari. A dare la notizia è stato il primo cittadino del comune pugliese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Le foto del messaggio della bimba tedesca pubblicate dal sindaco di Mola di Puglia.

Dalle coste greche di Igoumenitsa a quelle pugliesi di Mola di Bari. È questo il lungo viaggio compiuto dal messaggio in bottiglia affidato al mare nel maggio scorso da una bimba tedesca di 3 anni, Linnéa, e ritrovato oggi, giovedì 1 agosto, da un operatore ecologico impegnato nella pulizia delle spiagge della città pugliese.

"Caro cercatore, sono Linnéa e ho preparato questo messaggio in una bottiglia per te. Ho quasi quattro anni e amo lo show tedesco Die sendung mit der maus (in italiano: La trasmissione con il topo, ndr). Vorrei avere una risposta a questo messaggio. Per favore, scrivimi una lettera. Linnèa".

Poche righe, le stesse, in due brevi testi, uno in tedesco e l'altro scritto in inglese, su un foglio arrotolato e inserito in una bottiglia in vetro che il mare ha trasportato per più di 300 chilometri. Assieme al messaggio anche un disegno fatto dalla bimba, in cui sono rappresentati un topolino, un paperotto e un coniglietto. Sono i personaggi dello show tedesco per bambini che lei stessa ha raccontato di amare molto.

A rendere noto il ritrovamento, è stato sui social il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. "Questa mattina, durante le consuete operazioni di pulizia delle spiagge, un operatore ecologico ha fatto una scoperta sorprendente tra gli scogli: una bottiglia contenente un messaggio arrotolato al suo interno, proprio come nelle favole di un tempo", ha scritto il primo cittadino in un post sui social, allegando le foto del ritrovamento.

La piccola Linnèa ha anche aggiunto il suo indirizzo al messaggio, nella speranza di ricevere una risposta. Cosa che accadrà a breve: sarà infatti Domenico a scriverle, il dipendente comunale che ha trovato la bottiglia e che a nome dell'amministrazione comunale inviterà la piccola a Mola insieme con la sua famiglia.

"Consapevole del significato profondo racchiuso nella bottiglia, l’operatore mi ha comunicato con entusiasmo che risponderà al messaggio della piccola senza esitazioni. – prosegue ancora il sindaco – In un mondo frenetico, questa storia ci ricorda l'importanza dei sogni, soprattutto quelli dei più piccoli. Forse questo è solo l'inizio di una bella amicizia nata dal mare e da un piccolo gesto di speranza".