La piccola Greta è morta per annegamento, non sono presenti segni di violenza sul corpicino. Lo riporta il ‘Corriere dell'Umbria', dopo la conclusione dell'autopsia eseguita ieri, giovedì 14 maggio, dal medico legale Sergio Scalise Pantuso, su disposizione del pm della Procura di Spoleto Elisa Iacone. Il medico ha riscontrato sul corpo della piccola solo lievissime escoriazioni ritenute compatibili con il tentativo dei suoi cani labrador di salvarla o con il contatto coi detriti della piscina della villa disabitata dove la piccola ha trovato la morte dopo essersi allontanata da casa. Proseguono intanto le indagini per ricostruire il percorso che la bimba ha seguito da casa, a Capodacqua di Foligno per arrivare in località Ponte Centesimo a circa due chilometri di distanza in linea d'aria nelle fitte campagne del Perugino.

Secondo il custode della villa dove la bimba è stata trovata lo scorso martedì 12 maggio 2020 intorno alle 16 e 30, la piccola non sarebbe potuta arrivare in quella zona da sola, né entrare nella proprietà senza l'aiuto di un adulto. Si tratta solo dell'opinione del guardiano della villa raccolta dagli inviati di ‘Chi l'ha visto' L'uomo, infatti, non era presente sul posto e ha detto di non aver sentito nulla. Secondo la ricostruzione dei fatti ipotizzabile al momento, la piccola si sarebbe allontanata dal giardino dell'abitazione dove stava con il nonno, la mamma e la zia e avrebbe cominciato a camminare seguendo i due labrador di famiglia. Nessun testimone ha visto la piccola.