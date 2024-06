video suggerito

Bimba scompare da struttura terapeutica, trovata dopo maxi ricerca a Rignano sull'Arno La piccola di 10 anni è stata infine ritrovata sana a e salva nel pomeriggio di domenica dopo una massiccia ricerca in zona da parte dei vigili del fuoco durata ore con l'ausilio anche di elicottero e droni.

A cura di Antonio Palma

Sono state ore di ansia e apprensione oggi a Rignano sull’Arno per una bambina di 10 anni scomparsa dopo essersi allontanata dalla struttura terapeutica dove si trovava in cura nella città metropolitana di Firenze. La piccola è stata infine ritrovata sana a e salva nel pomeriggio dopo una massiccia ricerca in zona da parte dei vigili del fuoco. Secondo le prime notizie, la piccola, che è affetta da disturbi dello spettro autistico, si sarebbe allontanata da sola in bicicletta nella tarda mattinata di domenica facendo perdere le sue tracce.

Dopo l'allarme, lanciato dalla stessa struttura intorno alle 13 di oggi, domenica 2 maggio, in tutta la zona è scattata una maxi ricerca da parte dei vigili del fuoco con squadre di terra del distaccamento di Figline Valdarno e del comando di Firenze ma anche degli uomini del nucleo sommozzatori e con l'ausilio di elicottero e droni.

I Vigili del fuoco, operativi in zona dalle 13.30, hanno concentrato le ricerche in località Torri, nel comune di Rignano sull'Arno dove nel pomeriggio son accorsi anche gli esperti del nucleo Sapr per le ricerche strumentali effettuate col drone. In zona ha volato anche l'elicottero Drago 60, del reparto volo de Vigili del fuoco di Arezzo per coadiuvare gli uomini a terra ed è stato attivato anche il piano prefettizio per minori scomparsi con l'attivazione delle squadre del volontariato.

I pompieri hanno scandagliato la zona palmo a palmo senza sottovalutare la presenza del fiume Arno e di alcuni specchi d'acqua in prossimità della zona di ricerche della bimba. Infine la lieta notizia del ritrovamento della piccola sana e salva dopo ore di ricerche. Recuperata dai soccorritori, la minore è stata riaccompagnata nella struttura dove alloggiava e quindi è stata sottoposta agli accertamenti del caso per scongiurare eventuali ferite.