Bimba morta dopo un intervento alle tonsille ad Alghero: fissata la data per l’autopsia

È stato assegnato l'incarico per l'autopsia sulla bimba di Villanova Monteleone morta a 8 anni sabato sera nell'Ospedale Civile di Alghero. L'esame verrà compiuto il giorno 19 febbraio a Sassari.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

L‘autopsia sul corpicino della bambina di 8 anni di Villanova Monteleone, morta all'ospedale civile di Alghero due giorni dopo l'operazione di asportazione delle tonsille, avrà luogo il 19 febbraio, a Sassari.

La data è stata stabilita oggi dalla procuratrice Enrica Angioni, che sta seguendo l'indagine. Poiché l'Istituto di medicina legale di Sassari appartiene alla stessa azienda sanitaria Asl 1 di Alghero, non potrà occuparsi direttamente dell'autopsia, e quindi il luogo in cui si svolgerà l'esame non è ancora stato definito.

La procura ha già disposto il sequestro delle cartelle cliniche per avviare le indagini sulla morte improvvisa della piccola. Il decesso è avvenuto due giorni dopo un intervento alle tonsille, eseguito giovedì 6 febbraio nel reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale della città catalana. Tutto sembrava andare per il verso giusto fino a sabato sera, quando è sopraggiunta una complicanza improvvisa che ha finito per causare la morte della giovanissima paziente, nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

Anche la famiglia della bimba, assistita dagli avvocati Marco Costa e Romina Casula, ha deciso di nominare un perito di parte per assistere all'autopsia.

La sua morte ha chiaramente lasciato sgomenta tutta la comunità di Villanova Monteleone. Il sindaco, Quirico Meloni, ha deciso di annullare i festeggiamenti per il carnevale, proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali della piccola. "I fiori che non sbocciano. La piccola è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti e increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. Morire a soli 8 anni dopo un’operazione alle tonsille non è cosa facile da accettare", è il pensiero di Meloni.

Un pensiero che si posa anche sui suoi compagni di scuola, che da oggi sentiranno un’assenza pesante in classe: “Nella sua classe di terza elementare ci sarà un banco vuoto, orfano del sorriso gioioso di una bambina che iniziava a sbocciare alla vita".