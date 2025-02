video suggerito

Bimba morta dopo operazione alle tonsille, ci sono due indagati: “La famiglia non sa cos’è successo” La Procura di Sassari, che indagata sul caso della bimba di 8 anni morta l’8 febbraio dopo l’operazione alle tonsille all’ospedale civile di Alghero, ha iscritto due medici nel registro degli indagati. L’avvocato della famiglia della piccola: “Stiamo valutando di nominare un consulente di parte”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per il caso della bimba di 8 anni morta l'8 febbraio dopo l'operazione alle tonsille all'ospedale civile di Alghero. La Procura di Sassari ha agito come atto dovuto per permettere agli indagati di essere informati anche sull'autopsia: il conferimento è stato alle 11 di oggi 19 febbraio e a seguire è iniziato l'esame autoptico. L’ipotesi di reato contestata è omicidio colposo. La famiglia subito dopo l'accaduto ha fatto un esposto ai carabinieri di Sassari per chiedere che venga fatta luce su quanto accaduto alla loro bimba.

Gli avvocati della famiglia della piccola sono Marco Costa e Romina Cauli: "La famiglia – precisa a Fanpage.it il legale Costa – non sa cosa sia successo. A loro i medici hanno detto che c'è stata una emorragia e la piccola è morta. Ma il motivo resta ancora sconosciuto. C'è in corso l'indagine della Procura. Oggi o a brevissimo verrà eseguita l'autopsia, ma ci vorrà tempo per avere tutte le risposte necessarie. Noi stiamo valutando di nominare un nostro consulente di parte".

Intanto la Procura, rappresentata per questo caso dal sostituto procuratore Enrica Angioni, sta indagando e ha affidato l’incarico dell'autopsia a un collegio peritale composto dal medico legale di Cagliari Matteo Nioi, lo specialista di Otorinolaringoiatria dell’Humanitas Fabio Ferreli e Gabriele Finco, specialista in Anestesia e Rianimazione a Cagliari.

Al momento certo è che la bimba era stata ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Alghero dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla tonsille. Tutto sembrava essere andato per il meglio, ma purtroppo nei giorni successivi le condizioni della piccola si sono aggravate tanto da richiedere il trasferimento al reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari. Qui la situazione è precipitata e la bimba è morta dopo alcune ore. La famiglia ha presentato esposto e ancora oggi si chiede cosa sia successo. L'autopsia e tutti gli altri accertamenti del caso saranno necessari per capire le cause del decesso.