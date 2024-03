Bimba di 5 anni azzannata in testa dal cane di famiglia mentre dorme, in gravi condizioni a Lecce La terribile scena si è consumata davanti ai genitori della piccola nell’abitazione di famiglia a Cutrofiano, in provincia di Lecce. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove rimane ricoverata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Grave episodio nelle scorse ore in Salento dove una bambina di 5 anni è stata morsa alla testa dal cane di famiglia mentre era a letto e pare stesse dormendo. La terribile scena si è consumata davanti ai genitori della piccola nell’abitazione di famiglia a Cutrofiano, in provincia di Lecce. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata subito sottoposta a intervento d’urgenza e poi ricoverata a Lecce.

La bambina, dopo l’operazione d’urgenza all’ospedale di Tricase, è stata poi trasferita in ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove viene tenuta sotto stretto controllo clinico. La minore è stata dichiarata fuori pericolo di vita ma le sue ferite sono comunque gravi e dovrà essere sottoposta a nuovi interventi. Per questo i medici si sono riservati la prognosi.

Secondo quanto ricostruito dal Quotidiano di Puglia, l’attacco del cane, si tratterebbe di un esemplare di Pitbull, sarebbe avvenuto improvvisamente nel pomeriggio di lunedì. La piccola pare dormisse quando un familiare, in maniera del tutto accidentale, avrebbe aperto la porta consentendo così al cane di avvicinarsi. A questo punto, per motivi da chiarire, l’animale si sarebbe avventato sulla bimba azzannandola alla testa e al polpaccio.

Dopo aver fermato l’animale, i parenti hanno subito allertato i soccorsi trasportando la bimba all’ospedale Panico di Tricase. Qui la piccola è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate alla testa, al volto e agli arti. Dopo il primo intervento d’urgenza, che ha stabilizzato il quadro clinico, la piccola è stata intubata ed è stato disposto il suo trasferimento al più attrezzato ospedale del capoluogo.

Sul caso stanno indagando ora le forze dell’ordine allertate dallo stesso ospedale salentino. Carabinieri e veterinari dell’Asl hanno provveduto anche ad effettuare le prime verifiche in casa e sul cane raccogliendo le testimonianze dei familiari d dei presenti al fatto