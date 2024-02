Bimba di 4 mesi morta schiacciata nel letto di mamma e papà: genitori indagati per omicidio colposo I fatti erano avvenuti lo scorso 15 giugno a Rossano Veneto. Inizialmente si pensava che si trattasse di un caso di morte in culla, ma l’autopsia ha indicato lo schiacciamento come causa del decesso della piccola Megan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La Procura di Vicenza ha iscritto sul registro degli indagati i genitori di una bimba di 4 mesi, Megan, morta mentre dormiva nel lettone con papà e mamma, a Rossano Veneto (Vicenza). L'ipotesi di reato è omicidio colposo, accusa che arriva dopo i risultati degli esami autoptici condotti sul corpo della piccola.

La tragedia era avvenuta lo scorso giugno: i genitori dormivano nel lettone con lei, quando si resero conto del fatto che c'era qualcosa che non andava con la neonata. Nel timore che potesse trattarsi di un arresto cardiaco, contattarono il 118 per chiedere aiuto; intanto il papà aveva praticato le prime manovre di rianimazione alla bimba, seguendo le istruzioni che gli venivano fornite telefonicamente dal Suem fino all’arrivo dell’ambulanza dell'ospedale di Bassano del Grappa.

Il personale sanitario aveva proseguito i tentativi per cercare di farla riprendere per oltre un'ora, ma per la bimba non c'era stato più nulla da fare: la piccola era morta un'ora dopo al San Bassiano.

Inizialmente, come riferito da Il Giornale di Vicenza, era stato aperto un fascicolo senza indagati, pensando che potesse trattarsi semplicemente di un caso di "morte in culla" (o Sudden infant death syndrome). L'esame autoptico condotto sul corpo della bimba dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli e dalla collega Stefania Rizzo ha in realtà indicato uno schiacciamento coma causa della morte.

E per questo motivo la procura ha iscritto sul registro degli indagati, con ipotesi di reato di omicidio colposo, i due genitori della piccola. Nelle prossime ore nomineranno un legale di fiducia.