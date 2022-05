Bimba di 4 anni precipitata dal terzo piano a Macerata: “Gettata dalla finestra dalla madre” La madre della bimba di quattro anni precipitata dal terzo piano a Macerata è stata fermata per tentato omicidio. La donna, 40 anni, è accusata di aver gettato la figlia dalla finestra.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stata la madre a gettare dal terzo piano la figlia di quattro anni precipitata domenica pomeriggio a Macerata. La donna, 40enne di origini indiane, è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio. Dopo aver compiuto il folle gesto avrebbe tentato il suicidio tagliandosi le vene: i soccorritori dopo aver trasportato la bambina in ospedale hanno soccorso la donna che, ricoverata nell'ospedale della città, è stata ora spostata nel reparto di Psichiatria.

La donna è stata sottoposta questa mattina a fermo di indiziato di delitto, per l'accusa di tentato omicidio: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile di Macerata, diretta dal commissario Capo Matteo Luconi, coordinati dal pm Stefania Ciccioli che stanno indagando sull'accaduto, la 40enne, dopo essersi chiusa in camera con la figlioletta l'avrebbe gettata da una finestra dal terzo piano dello stabile in via Foscolo dove vivevano. Fondamentali in questo senso sono state le testimonianze raccolte in queste ore dalle forze dell'ordine secondo cui la 40enne, che ha tentato il suicidio provando anche a lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui abita, senza riuscirci, secondo gli inquirenti, avrebbe agito per il timore del tutto immaginario e infondato, che il papà della bimba si recasse in India.

La piccola, operata nella notte, non sarebbe in pericolo di vita. La chiamata al 112 è giunta nel pomeriggio di ieri, domenica 1 maggio quando, intorno alle 16 alcuni passanti hanno visto il corpicino della bambina riverso sull'asfalto. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che constate le gravi condizioni della bimba hanno richiesto l'intervento di un elicottero d'emergenza che ha trasportato la piccola al Torrette di Ancona prima di essere trasferita al Salesi dove è tutt'ora ricoverata: stando a quanto riportato da cronachemaceratesi quando è stata soccorsa, la bambina era cosciente e i medici le hanno riscontrato alcune fratture uno pneumotorace oltre a una ferita da arma bianca al collo. Questi elementi insieme al tentato suicidio della donna hanno spinto gli agenti ad approfondire le indagini che hanno portato al fermo di questa mattina. La 40enne è piantonata presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale di Macerata, a disposizione della Procura di Macerata.