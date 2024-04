video suggerito

Germania, bimba di 4 anni accoltellata in un supermercato: è grave. Arrestato l'aggressore La bambina ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, 34 anni, è stato fermato da un passante ed è in stato d'arresto: ancora sconosciute le ragioni del suo gesto.

A cura di Davide Falcioni

Una bimba tedesca di 4 anni è stata accoltellata da un 34enne in un supermercato nel sud della Germania ed è ora ricoverata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale e aggiungendo che non sono chiare le motivazioni dell'aggressione.

L'aggressore è stato arrestato e non ha opposto alcuna resistenza, mentre la vittima è stata operata e resta ricoverata in gravi condizioni; non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta a Wangen im Allgäu nello stato di Baden-Württemberg.

La polizia ha spiegato che fornirà ulteriori informazioni in merito nelle prossime ore. L'aggressore sarebbe stato disarmato da un uomo che si trovava all'interno del supermercato e che ha dato l'allarme: le motivazioni del suo gesto sono al momento ancora ignote.

Secondo quanto riferisce lo Spiegel non esisteva alcuna relazione pregressa tra l'uomo e la piccola vittima, che viaggiava con la madre. Il sospettato dovrà comparire davanti al giudice oggi stesso. A quanto pare il 34enne, di cui non è stata ancora resa nota neppure la nazionalità, non ha ancora risposto a nessuna domanda da parte degli inquirenti.