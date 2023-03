Bimba di 12 anni precipita dal balcone di casa: trovata in strada dai passanti, è grave Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, la 12enne sarebbe caduta dal terzo piano di un palazzo di Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila, mentre la mamma era in casa. Gli inquirenti ipotizzano un incidente.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sfiorata nelle scorse ore in Abruzzo dove una bambina di 12 anni è precipita dal balcone di casa finendo sulla strada sottostante dove è rimasta gravemente ferita dopo un volo nel vuoto di alcuni metri. Il terribile fatto si è consumato nella serata di ieri, martedì 28 marzo, nell’abitazione di famiglia della piccola a Luco dei Marsi, piccola cittadina della provincia dell'Aquila.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passati che hanno rinvenuto la dodicenne in strada dolorante e hanno chiamato i numeri di emergenza. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 ha permesso di stabilizzare subito la ragazzina che è stata poi trasportata d’urgenza in elicottero in ospedale.

La piccola è rimasta sempre cosciente ma vista la gravità delle ferite e l’età della minore, è stato deciso il suo trasferimento immediato all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma dove è stata ricoverata d’urgenza con prognosi riservata. Secondo le prime notizie, la bambina avrebbe riportato traumi seri agli arti con varie fratture a braccia, gambe e bacino a seguito del violento impatto al suolo ma no è in pericolo di vita.

Sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno subito avviato una indagine per accertare l’accaduto. I militari hanno ascoltato i familiari della dodicenne e i passanti che l’hanno ritrovata ma non è escluso che altri elementi possano emergere dalle immagini delle telecamere della zona.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, la 12enne sarebbe caduta da terrazzino posto al terzo piano di un palazzo di Luco dei Marsi mentre la mamma era in casa. La donna era però era impegnata in altre faccende e non si sarebbe accorta di nulla. Ancora tutta da chiarire la dinamica. Al momento comunque non ci sono indagati, gli inquirenti ipotizzano un incidente e tendono a escludere un gesto volontario.